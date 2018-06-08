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НБУ на 11 июня укрепил курс гривны до 26,13 грн/доллар

НовостиФинансы    08.06.2018 - 17:50
Фото: НБУ укрепил курс гривны (фото из открытых источников)
Фото: НБУ укрепил курс гривны (фото из открытых источников)

Евро подешевел до 30,72 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2613,6416 гривны за 100 долларов (-3,5263);

3072,0743 гривны за 100 евро (-25,6056);

4,1706 гривны за 10 рублей (-0,0634).

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июня 2018 года понизился на 1 копейку до 26,155 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,135 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 15 копеек - до 30,75 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 25,97 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 июня, курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 31,07 гривен за евро.

 

Курс доллара на межбанке 8 июня понизился до 26,155 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,17 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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