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НБУ на 8 июня ослабил курс гривны до 26,17 грн/доллар

НовостиФинансы    07.06.2018 - 17:50
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Евро подорожал до 30,97 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2617,1679 гривны за 100 долларов (+0,9313);

3097,6799 гривны за 100 евро (+19,6775);

4,2340 гривны за 10 рублей (+0,0147).

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,165 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,145 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 30,90 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 25,95 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 июня, курс евро в продаже повысился на 20 копеек - до 30,98 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 7 июня сохранился на уровне 26,165 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,17 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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