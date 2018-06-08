НБУ на 11 червня зміцнив курс гривні до 26,13 грн/долар

Євро подешевшав до 30,72 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,13 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2613,6416 гривні за 100 доларів (-3,5263);

3072,0743 гривні за 100 євро (-25,6056);

4,1706 гривні за 10 рублів (-0,0634).

Курс долара на міжбанку в продаж 8 червня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,155 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,135 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок - до 30,75 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,17 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 25,97 гривень за долар. Порівняно з даними 7 червня, курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 31,07 гривень за євро.