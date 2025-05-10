NBC: Віткофф вів переговори з Путіним без свого перекладача, порушивши протокол

За словами одного із західних чиновників, Віткофф, якому було доручено вести переговори про припинення війни в Україні, зустрічався з Путіним 11 лютого, 13 березня і 11 квітня - без свого перекладача. Замість цього він "використовував" російських.

"Якщо вони говорять один з одним російською, він не розуміє, що вони говорять", - додав чиновник.

Два колишні американські посли повідомили, що Віткофф не говорить російською. Таким чином, використовуючи кремлівських перекладачів, він ризикував, що деякі нюанси в меседжах Путіна були упущені, і він не зміг би незалежно перевірити те, що йому говорили.

Водночас очільник Кремля, який трохи володіє англійською мовою, під час офіційних заходів користується послугами перекладача. На зустрічі з Віткоффом 25 квітня його супроводжували спецрадник Юрій Ушаков і спецпредставник з інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. До команди Путіна також приєднався перекладач.

Так, на короткому відео, опублікованому Кремлем, Віткофф з посмішкою входить у кімнату один, перш ніж потиснути руку Путіну. І судячи з усього, спецпредставник Трампа прийшов без радників або експертів, які зазвичай підтримують американських чиновників, що ведуть делікатні та складні переговори.

Коли до Віткоффа з його боку столу приєдналася жінка, він вказав на неї і сказав: "Перекладач? З посольства? Добре".

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол заявив, що використання кремлівського перекладача було "дуже поганою ідеєю", яка поставила Віткоффа "у справді невигідне становище".

"Я розмовляю російською і слухав перекладачів із Кремля і перекладачів зі США на одній і тій самій зустрічі, і мова ніколи не буває однаковою... Присутність американського перекладача також гарантує більш точний письмовий звіт про зустріч для інших членів уряду, відомий як меморандум бесіди або "мемкон", - написав Макфол у середу електронною поштою.

Він також зазначив, що наприкінці кожної зустрічі, на якій був присутній, допитував перекладача, щоб переконатися, що "ми все правильно почули". Макфол підкреслив, що використовуючи російського чиновника, зробити цього не вийде.

Зі свого боку Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, заявила, що Віткофф "дотримується всіх протоколів безпеки".

Також джерела NBC повідомили, що літак спецпредставника Трампа, на якому він літає в РФ на зустрічі, не обладнаний захищеною урядовою системою зв'язку. Однак вони заявили, що Віткофф зробив коніеліціальні дзвінки з посольства США перед посадкою в літак і в нього є захищений мобільний телефон.