NBC: Уиткофф вел переговоры с Путиным без своего переводчика, нарушив протокол

По словам одного из западных чиновников, Уиткофф, которому было поручено вести переговоры о прекращении войны в Украине, встречался с Путиным 11 февраля, 13 марта и 11 апреля - без своего переводчика. Вместо этого он "использовал" российских.

"Если они говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят", - добавил чиновник.

Два бывших американских посла сообщили, что Уиткофф не говорит по-русски. Таким образом, используя кремлевских переводчиков, он рисковал, что некоторые нюансы в месседжах Путина были упущены, и он не смог бы независимо проверить то, что ему говорили.

В то же время глава Кремля, который немного владеет английским языком, во время официальных пользуется услуги переводчика. На встрече с Уиткоффом 25 апреля его сопроводили спецсоветник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. К команде Путина также присоединился переводчик.

Так, на коротком видео, опубликованном Кремлем, Уиткофф с улыбкой входит в комнату один, прежде чем пожать руку Путину. И судя по всему, спецпредставитель Трампа пришел без советников или экспертов, которые обычно поддерживают американских чиновников, которые ведут деликатные и сложные переговоры.

Когда к Уиткоффу с его стороны стола присоединилась женщина, он указал на нее и сказал: "Переводчик? Из посольства? Хорошо".

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что использование кремлевского переводчика было "очень плохой идеей", которая поставила Уиткоффа "в действительно невыгодное положение".

"Я говорю по-русски и слушал переводчиков из Кремля и переводчиков из США на одной и той же встрече, и язык никогда не бывает одинаковым... Присутствие американского переводчика также гарантирует более точный письменный отчет о встрече для остальных членов правительства, известный как меморандум беседы или "мемкон", - написал Макфол в среду по электронной почте.

Он также отметил, что в конце каждый встречи, на которой присутствовал, допрашивал переводчика, чтобы убедится, что "мы все правильно услышали". Макфол подчеркнул, что используя российского чиновника, сделать этого не выйдет.

В свою очередь Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф "соблюдает все протоколы безопасности".

Также источники NBC сообщили, что самолет спецпредставителя Трампа, на котором он летает в РФ на встречи, не оборудован защищенной правительственной системой связи. Однако они заявили, что Уиткофф сделал коныелициаллные звонки из посольства США перед посадкой в самолет и у него есть защищенный мобильный телефон.