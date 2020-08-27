НБА и теннисный турнир в США приостановлены из-за протестов

Теннисный турнир в Цинциннати, который проходит в Нью-Йорке, остановлен из-за протестов и беспорядков в США, связанных со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка. Также все три сегодняшних матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не состоялись.

Решение об этом приняли организаторы соревнований.

Первыми игру бойкотировали баскетболисты "Милуоки Бакс", отказавшиеся проводить встречу с "Орландо Мэджик". Затем на площадку должны были выйти "Хьюстон" и "Оклахома", но они также приняли решение не проводить игру. "Лейкерс" - "Портленд" поддержали протест. В результате НБА решила отложить эти встречи.

Возможность бойкота обсуждали также другие команды НБА. Поэтому запланированные на четверг, 27 августа, матчи плей-офф, скорее всего, также не состоятся. В программе игрового дня запланированы встречи "Юта Джаз" - "Денвер Наггетс", "Даллас Маверикс" - "Лос-Анджелес Клипперс", "Оклахома-Сити Тандер" - "Хьюстон Рокетс", "Торонто Рэпторс" - "Бостон Селтикс".

Команды НБА поддержала экс-первая ракетка мира Наоми Осака. Японская теннисистка снялась с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия в США.

Вскоре после этого ATP, WTA и USTA, организующие турнир, решили не проводить матчи, которые должны были состояться 27 августа. Ожидается, что турнир возобновится 28 августа. Пока не известно, проведет ли Осака свой матч против бельгийки Элисе Мертенс.

В США вспыхнула новая волна протестов, вызванных действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после того, как он пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Отметим, что текущий сезон НБА доигрывают в Орландо после приостановки в марте из-за пандемии COVID-19.

Также из-за коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа.

До пандемии организаторы успели провести только один турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии. "Ролан Гаррос" был перенесен на осень, а Уимблдонский турнир отменен впервые за 75 лет.