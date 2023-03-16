НБА покарала одіозного оборонця "Мемфіса" за скандал зі зброєю

Зірковий плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант наразився на дискваліфікацію від Національної баскетбольної асоціації за демонстрацію пістолету в соцмережах.

Про це розповів журналіст Едріан Воджнаровскі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера .

23-річний оборонець отримав бан на 8 матчів регулярного чемпіонату за поведінку, що завдали шкоди іміджу асоціації. За цей період американцю не нараховатимуть зарплату. П'ять поєдинків він пропустив, тож може повернутися до виступів наступного тижня.

НБА завершила розслідування щодо інциденту з Морантом. Асоціація не знайшла доказів, що баскетболіст був власником пістолета та проніс його до нічного клубу. Окрім того, не знайшли підтвердження гіпотези, що плеймейкер брав із собою зброю на перельоти "Мемфіса" чи інші заходи НБА.

Раніше "Гріззліс" відсторонили Моранта від команди за демонстрацію пістолета під час прямої трансляції в одній зі соцмереж. Інцидент трапився 4 березня у клубі в передмісті Денвера. Зрештою, скандальна зірка "Мемфіса" опинився в клініці Флориди для проходження програми з боротьби зі стресом.

Сезон 2022/23 для Моранта став четвертим на професіональному рівні. Середні цифри в нинішній кампанії – 27.1 очок, 6 підбирань, 8.2 передач, 1.1 перехоплення за 32.5 хвилини в грі. "Мемфіс" веде боротьбу за перемогу в Західній конференції.