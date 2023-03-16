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НБА наказала одиозного защитника "Мемфиса" за скандал с оружием

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Мемфис, Четверг 16 марта 2023 14:59
НБА наказала одиозного защитника "Мемфиса" за скандал с оружием Фото: Джа Морант вскоре вернется на паркет (facebook.com/MemphisGrizzlies)
Автор: Антон Федорцив

Звездный плеймейкер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант подвергся дисквалификации от Национальной баскетбольной ассоциации за демонстрацию пистолета в соцсетях.

Об этом рассказал журналист Эдриан Воджнаровски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

23-летний защитник получил бан на 8 матчей регулярного чемпионата за поведение, нанесшие ущерб имиджу ассоциации. За этот период американцу не начислят зарплату. Пять поединков он пропустил, так что может вернуться к выступлениям на следующей неделе.

НБА завершила расследование по инциденту с Морантом. Ассоциация не нашла доказательств, что баскетболист был владельцем пистолета и пронес его в ночной клуб. Кроме того, не нашли подтверждения гипотезы, что плеймейкер брал с собой оружие на перелеты "Мемфиса" или другие мероприятия НБА.

Ранее "Гриззлис" отстранили Моранта от команды за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в одной из соцсетей. Инцидент произошел 4 марта в клубе в пригороде Денвера. В конце концов, скандальная звезда "Мемфиса" оказался в клинике Флориды для прохождения программы по борьбе со стрессом.

Сезон 2022/23 для Моранта стал четвертым на профессиональном уровне. Средние цифры в нынешней кампании – 27.1 очков, 6 подборов, 8.2 передач, 1.1 перехват за 32.5 минуты в игре. "Мемфис" борется за победу в Западной конференции.

К слову, накануне Европейская ассоциация легкой атлетики подтвердила бан РФ и Беларуси до конца агрессии против Украины.

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