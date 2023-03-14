Скандальна зірка НБА покинув табір "Мемфіса" та поїхав до клініки у Флориді

Учасником консультаційної програми у флоридській клініці став зірковий плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант. Терміни повернення баскетболіста до активних виступів наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

23-річний розігруючий звернувся за допомогою до фахівців після серії інцидентів. Останнім із них став випадок із виходом у прямий ефір соцмереж із нічного клубу з бойовим пістолетом.

Морант у заявці на консультаційну програму зазначив, що прагне "отримати допомогу та попрацювати над вивченням більш ефективних методів боротьби зі стресом і досягненням загального благополуччя". Менеджмент "Мемфіса" підтримав рішення молодої зірки та не форсуватиме його повернення. Раніше боси "Гріззліс" пообіцяли покарати "першого номера" за сумнівну поведінку.

Дворазовий учасник Матчу всіх зірок Морант доклався до впевнених виступів "Мемфіса" цьогоріч. "Гріззліс" наразі йдуть на 2-й сходинці Західної конференції НБА та впевнено проходять у плей-офф. Без скандальної зірки команда здобула 3 перемоги при двох поразках.

Сезон 2022/23 для Моранта став четвертим на професіональному рівні. Середні цифри в нинішній кампанії – 27.1 очок, 6 підбирань, 8.2 передач, 1.1 перехоплення за 32.5 хвилини в грі.