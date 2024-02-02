UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБА оголосила повні склади на Матч усіх зірок-2024: два дебютанти розбавлять легенд

Фото: Янніс Адетокунбо знову буде капітаном команди Сходу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна баскетбольна асоціація оприлюднила стартові п'ятірки та резервістів команд Західної та Східної конференцій на цьогорічний Вікенд усіх зірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

Тренери команд асоціації зробили вибір резервістів на Матч усіх зірок-2024. Капітанами команд прогнозовано стали лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (Захід) і зірка "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокунбо (Схід).

У список запрошених потрапили два новачки – універсальний форвард "Орландо Меджик" Паоло Банкеро та оборонець "Нью-Йорк Нікс" Джейлен Брансон. Склад збірної Східної конференції, вочевидь, зазнає змін. Відразу два баскетболісти – центровий "Філадельфії 76" Джоел Ембіід і форвард "Нікс" Джуліус Рендл – зазнали травм.

Матч усіх зірок асоціації відбудеться 18 лютого. Зірковий вікенд цьогоріч прийме Індіанаполіс. Окрім поєдинку Заходу та Сходу на вболівальників чекатиме матч зірок, що сходять, асоціації та різноманітні конкурси на кшталт Слемданк-контесту.

Повні склади команд Західної та Східної конференцій на Матч усіх зірок НБА-2024:

Захід: Лука Дончіч, Кевін Дюрант, Шей Гілджис-Александр, Леброн Джеймс (капітан), Нікола Йокіч; резерв – Девін Букер, Стеф Каррі, Ентоні Девіс, Ентоні Едвардс, Пол Джордж, Кавай Леонард, Карл-Ентоні Таунс

Схід: Янніс Адетокунбо (капітан), Джоел Ембіід, Тайріз Хелібертон, Дем'єн Ліллард, Джейсон Тейтум; резерв – Бем Адебайо, Паоло Банкеро, Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Тайріз Максі, Донован Мітчелл, Джуліус Рендл

 

До слова, раніше лідер "Голден Стейта" Каррі очолив рейтинг проданих майок баскетболістів асоціації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол