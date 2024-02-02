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НБА объявила полные составы на Матч всех звезд-2024: два дебютанта разбавят легенд

Фото: Яннис Адетокунбо снова будет капитаном команды Востока (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная баскетбольная ассоциация обнародовала стартовые пятерки и резервистов команд Западной и Восточной конференций на Уикенд всех звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.

Тренеры команд ассоциации сделали выбор резервистов на матч всех звезд-2024. Капитанами команд прогнозируемо стали лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (Запад) и звезда "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо (Восток).

В список приглашенных попали два новичка – универсальный форвард "Орландо Мэджик" Паоло Банкеро и защитник "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон. Состав сборной Восточной конференции, очевидно, претерпевает изменения. Сразу два баскетболиста - центровой "Филадельфии 76" Джоэл Эмбиид и форвард "Никс" Джулиус Рэндл - получили травмы.

Матч всех звезд ассоциации состоится 18 февраля. Звездный уикенд в этом году примет Индианаполис. Кроме поединка Запада и Востока болельщиков будет ждать матч восходящих звезд, ассоциации и разнообразные конкурсы вроде Слэмданк-контеста.

Полные составы команд Западной и Восточной конференций на Матч всех звезд НБА-2024:

Запад: Лука Дончич, Кевин Дюрант, Шей Гилджес-Александр, Леброн Джеймс (капитан), Никола Йокич; резерв – Девин Букер, Стеф Карри, Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс, Пол Джордж, Кавай Леонард, Карл-Энтони Таунс

Восток: Яннис Адетокунбо (капитан), Джоэл Эмбиид, Тайриз Халибертон, Дамиан Лиллард, Джейсон Тейтум; резерв – Бэм Адебайо, Паоло Банкеро, Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Тайриз Макси, Донован Митчелл, Джулиус Рэндл

 

К слову, ранее лидер "Голден Стэйта" Карри возглавил рейтинг проданных маек баскетболистов ассоциации.

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