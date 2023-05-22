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НБА: "Маямі" розгромив "Бостон" у третьому матчі фіналу Східної конференції

Фото: Бем Адебайо та Джиммі Батлер за крок від фіналу сезону (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Маямі Гіт" із великим рахунком обернулася третя зустріч із "Бостон Селтікс" у фінальній серії на Сході Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Маямі" – "Бостон" – 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39); серія – 3:0

Розпочали матч команди на рівних. Та орієнтовно від середини першої чверті "Гіт" почали йти у відрив. Як наслідок, перші 12 хвилин протистояння господарі паркету завершили з результатом +8.

Ще кращими справи "Маямі" стали в другій чверті. На піку перевага флоридців зросла до солідних 21-го пункта. "Бостон" спробував трохи погасити запал "Гіт", але до великої перерви очковий дефіцит скоротив лише до 15-ти. Та розвитку ця спроба камбеку від "Селтікс" не отримала.

"Маямі" неабияк додав у третій 12-хвилинці, тож бостонці в окремі моменти виглядали відверто жалюгідно. За підсумками трьох чвертей флоридці створили гандикап на 30 очок. Максимум "Селтікс" у цей вечір – рівна гра з невеликою перевагою на фінальному відрізку, що вже нічого не вирішував...

Найрезультативнішим у складі "Гіт" став універсальний оборонець Гейб Вінсент. За понад 35 хвилин у грі він набрав 29 пунктів, зробив 2 підбирання і віддав 3 передачі. За "Бостон" найбільше набрав форвард Джейсон Тейтум (14 очок, 10 підбирань).

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