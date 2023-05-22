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НБА: "Майами" разгромил "Бостон" в третьем матче финала Восточной конференции

Фото: Бэм Адебайо и Джимми Батлер в шаге от финала сезона (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой "Майами Хит" с крупным счетом стала третья встреча с "Бостон Селтикс" в финальной серии на Востоке Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Майами" – "Бостон" – 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39); серия – 3:0

Начали матч команды на равных. Но ориентировочно с середины первой четверти "Хит" начали уходить в отрыв. Как следствие, первые 12 минут противостояния хозяева паркета завершили с результатом +8.

Еще лучше дела "Майами" стали во второй четверти. На пике преимущество флоридцев возросло до солидных 21-го пункта. "Бостон" попытался немного погасить пыл "Хит", но к большому перерыву очковый дефицит сократил лишь до 15-ти. Но развития эта попытка камбэка от "Селтикс" не получила.

"Майами" изрядно добавил в третьей 12-минутке, так что бостонцы в отдельные моменты выглядели откровенно жалко. По итогам трех четвертей флоридцы создали гандикап в 30 очков. Максимум "Селтикс" в этот вечер – равная игра с небольшим преимуществом на уже ничего не решавшем финальном отрезке...

Самым результативным в составе "Хит" стал универсальный защитник Гэйб Винсент. За более чем 35 минут в игре он набрал 29 пунктов, сделал 2 подбора и отдал 3 передачи. В составе "Бостона" больше всех набрал форвард Джейсон Тейтум (14 очков, 10 подборов).

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