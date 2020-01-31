НБА изменила формат Матча всех звезд-2020 в честь Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) внесла изменения в формат Матча всех звезд в Чикаго, почтив таким образом память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Регламент игры претерпит радикальные изменения. Первые три четверти будут начинаться со счета 0:0, и команды будут сражаться за победу в каждой из них. Четвертая четверть не будет лимитирована привычными 12 минутами. Вместо этого в лиге решили установить отметку по набранным очкам.

Финальный результат будет сформирован посредством сложения всех набранных очков за предыдущие три четверти каждой команды и прибавлением 24 очков - в честь игрового номера Коби Брайанта.

Кроме того, за победу в четверти команда отдаст 100 тысяч долларов на благотворительность, за победу в матче – 200 тысяч. Каждая команда будет выбирать благотворительные организации, которым будут пожертвованы денежные средства.

Напомним, Коби Брайант будет введен в Зал славы баскетбола в 2020 году.