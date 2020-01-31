НБА змінила формат Матчу всіх зірок-2020 на честь Кобі Браянта

Національна баскетбольна асоціація (НБА) внесла зміни в формат Матчу всіх зірок в Чикаго, вшанувавши таким чином пам'ять легенди "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув в авіакатастрофі. Про це повідомляє пресслужба організації.

Регламент гри зазнає радикальних змін. Перші три чверті будуть починатися з рахунку 0:0, і команди будуть боротися за перемогу в кожній з них. Четверта чверть не буде лімітована звичними 12 хвилинами. Замість цього в лізі вирішили встановити позначку за набраними очками.

Фінальний результат буде сформований за допомогою складання всіх набраних очок за попередні три чверті кожної команди і додатком 24 очок - на честь ігрового номера Кобі Брайанта.

Крім того, за перемогу у чверті команда віддасть 100 тисяч доларів на благодійність, за перемогу в матчі - 200 тисяч. Кожна команда буде вибирати благодійні організації, яким будуть пожертвувані кошти.

Нагадаємо, Кобі Браянт буде введений в Зал слави баскетболу в 2020 році.