Коби Брайанта включат в Зал славы баскетбола

Фото: Коби Брайант (facebook.com/Kobe)

Легендарный защитник будет удостоен такой награды посмертно

Бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета, будет введен в Зал славы баскетбола в 2020 году. Об этом в Twitter сообщает журналист Шэмс Чарания, цитируя председателя Зала славы Джерри Коланджело.

Вместе с ним в Зал славы включат Тима Данкана и Кевина Гарнетта.

"Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории, учитывая, что в Зал славы будут включены Коби, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Коби так, как он этого заслуживает", - приводятся слова Коланджело.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.



"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be." — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2020

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту находились 9 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.

Брайант на протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за "Лейкерс". За это время он пять раз выигрывал чемпионские титулы НБА и дважды становился победителем Олимпиады (2008 и 2012), а также установил ряд личных рекордов. В списке лучших снайперов лиги он занимает четвертое место.