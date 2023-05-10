НБА: "Денвер" і "Філадельфія" здобули треті перемоги в 1/2 фіналу плей-офф

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Бостон" – "Філадельфія" – 103:115 (26:33, 23:25, 23:30, 31:27); серія – 2:3

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Денвер" – "Фінікс" – 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28); серія – 3:2

Пенсильванці на виїзді розібралися з "Бостоном". Найкраще гостям вдалися перша та третя чверті. В обох 12-хвилинках "Севенті Сіксерс" привезли "Селтікс" по 7 пунктів переваги. Ще два очки "Філадельфія" додала в скарбничку за підсумками другої чверті.

"Бостон" на фінальному відрізку спромігся лише уникнути розгромної поразки. Якщо на піку перевага "Філи" складала 21 пункт, то остаточні цифри на табло зафіксували відставання "Селтікс" на рівні 12 очок. Не врятував господарів навіть перформанс Джейсона Тейтума (36 пунктів, 10 підбирань). Найрезультативнішим же в складі "76-х" став Джоел Ембіід (33 очки).

Натомість у столиці Колорадо на паркеті були гойдалки. Принаймні так тривало до великої перерви. "Денвер", здавалося, створив собі серйозний гандикап у першій чверті (+11), але розгубив майже всю перевагу за підсумками другої. Відпочивати команди пішли за рахунку 52:49 на користь "Наггетс".

Утім, у третій 12-хвилинці денверці підняли темп зустрічі, а "Фінікс" почав банально не встигати. "Наггетс" просто зім'яли опонентів і фактично перетворили фінальну чверть на формальність. Внесок центрового Ніколи Йокіча знову став найвагомішим. Серб оформив ювілейний, 10-й тріпл-дабл у плей-офф (29 очок, 13 підбирань, 12 передач).