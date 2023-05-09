НБА: "Лейкерс" втретє переграли "Голден Стейт", "Маямі" знову здолав "Нью-Йорк"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Маямі" – "Нью-Йорк" – 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20); серія – 3:1

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17); серія – 3:1

Зі старту протистояння "Нікс" опинилися в ролі тих, що наздоганяють. Час від часу нью-йоркцям вдавалося зрівнювати рахунок і навіть мінімально виходити вперед. Та вже на велику перерву "Маямі" пішов із гандикапом +8. У двох фінальних чвертях "Гіт" було достатньо зіграти на рівних із гостями.

З цим завданням флоридці впоралися. Вони мінімально вигралу третю 12-хвилинку, а потім програли лише один пункт в останній. Головний герой "Маямі" – ветеран Джиммі Батлер із дабл-даблом (27 очок, 10 передач). Найрезультативнішим же в матчі став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон (32 пункти, 11 асистів).

Зате справжній трилер переглянули глядачі в Лос-Анджелесі. У дербі Каліфорнії "Лейкерс" і "Ворріорз" кілька разів змінювали одні одного в лідерах. Господарі виграли першу чверть, але поступилися в двох наступних і відстали від "Голден Стейта" на 7 очок.

Утім, у вирішальній 12-хвилинці "Лос-Анджелес" видали чудовий перформанс. До середини чверті рахунок став рівним (96:96), а в кінцівці "Лейкерс" зуміли дотиснути гостей із Сан-Франциско. "Голден Стейт" не врятував навіть тріпл-дабл Стефа Каррі (31 очко, 10 підбирань, 14 передач).