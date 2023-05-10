НБА: "Денвер" и "Филадельфия" одержали третьи победы в 1/2 финала плей-офф

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Бостон" – "Филадельфия" – 103:115 (26:33, 23:25, 23:30, 31:27); серия – 2:3

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Денвер" – "Финикс" – 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28); серия – 3:2

Пенсильванцы на выезде разобрались с "Бостоном". Лучше всего гостям удались первая и третья четверти. В обеих 12-минутках "Севенти Сиксерс" привезли "Селтикс" по 7 пунктов преимущества. Еще два очка "Филадельфия" добавила в копилку по итогам второй четверти.

"Бостон" на финальном отрезке смог лишь избежать разгромного поражения. Если на пике преимущество "Филы" составляло 21 пункт, то окончательные цифры на табло зафиксировали отставание "Селтикс" на уровне 12 очков. Не спас хозяев даже перформанс Джейсона Тейтума (36 пунктов, 10 подборов). Самым результативным же в составе "76-х" стал Джоэл Эмбиид (33 очка).

В столице Колорадо в свою очередь на паркете были качели. По крайней мере, так продолжалось до большого перерыва. "Денвер", казалось, создал себе серьезный гандикап в первой четверти (+11), но растерял почти все преимущество по итогам второй. Отдыхать команды пошли при счете 52:49 в пользу "Наггетс".

Впрочем, в третьей 12-минутке денверцы взвинтили темп встречи, а "Финикс" начал банально не успевать. "Наггетс" просто смяли оппонентов и фактически превратили финальную четверть в формальность. Вклад центрового Николы Йокича снова стал самым весомым. Серб оформил юбилейный, 10-й трипл-дабл в плей-офф (29 очков, 13 подборов, 12 передач).