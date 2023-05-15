НБА: "Бостон" розгромив "Філадельфію" і став другим фіналістом на Сході

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Бостон" – "Філадельфія" – 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26); серія – 4:3

У першій половині зустрічі команди кілька разів змінювали один одного в лідерах. Дебют краще провели господарі – до середини першої чверті "Селтікс" мали мінімальну перевагу. Утім, пенсильванці перехопили ініціативу та завершили 12-хвилинку з +6.

Друга чверть стала віддзеркаленням першої. "Севенті Сіксерс" упродовж тривалого часу вели, але не встояли під натиском "Бостона" в другій частині відрізку. Як наслідок, на велику перерву "Селтікс" пішли з перевагою на три пункти (55:52).

Ключовою ж стала третя чверть. Бостонці просто зім'яли "Філадельфію" у ці 12 хвилин, видавши феноменальний ривок після того, як рахунок став рівним на початку (33:7). Маючи понад 20-очковий гандикап, "Бостон" просто не мав права втрати путівку до фіналу.

На куражі "Селтікс" навіть довели власну перевагу до +30. Проте, в кінцівці дозволили собі трохи розслабитися і трохи підпустили "Севенті Сіксерс". Однак, і 24 очки дефіциту яскраво засвідчили, що на вирішальну серію проти "Маямі" більше заслуговують бостонці.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Бостона" Джейсон Тейтум. Він набрав 51 очко, зробив 13 підбирань і віддав 5 передач. На паркеті універсальний форвард провів майже 42 хвилини. Перший матч фінальної серії відбудеться у ніч проти четверга.