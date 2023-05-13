НБА: "Лейкерс" вибили чемпіона, "Маямі" став першим фіналістом на Сході

Список фіналістів конференцій Національної баскетбольної асоціації поповнили "Маямі Гіт" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Із боротьби за титул вибули "Нью-Йорк Нікс" і "Голден Стейт Ворріорз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Маямі" – "Нью-Йорк" – 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21); серія – 4:2

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24); серія – 4:2

"Гіт" у протистоянні з "Нікс" зберегли інтригу до другої половини. Суперники кілька разів змінювали один одного в лідерах. Першу чверть за собою залишили нью-йоркці. Натомість господарі виграли другу 12-хвилинку та пішли на велику перерву з +1.

Далі ж "Маямі" то збільшував власну перевагу (пік – 9 очок), то підпускав "Нью-Йорк" ближче. Утім, до фінальної сирени гості вже жодного разу не змогли вийти вперед. Зрештою, флоридці закінчили матч під контролем і завершили серію виходом до фіналу Східної конференції.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Він набрав 41 очко, зробив 4 підбирання і віддав 3 передачі. У складі ж "Гіт" найбільше набрав ветеран Джиммі Батлер (24 пункти).

Натомість у Місті янголів "Лейкерс" фактично не надали жодних шансів "Голден Стейту". Розпочали господарі просто з мосту – вже до середини стартової чверті "Лос-Анджелес" відірвався на 17 пунктів. Щоправда, згодом "Ворріорз" трохи скоротили відставання.

Та за підсумками кожної наступної 12-хвилинки "Лейкерс" методично збільшували свою перевагу. Зокрема, перед великою перервою господарі паркету мали гандикап 10 очок, після третьої чверті – 14 пунктів, а після сирени – всі 21. Четверта перемога "Лос-Анджелеса" вивела команду до фіналу, де раніше опинився "Денвер".

На паркеті в цей вечір найрезультативнішим був лідер "Голден Стейта" Стеф Каррі. Він набрав 32 очки, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. Головна зірка "Лейкерс" – Леброн Джеймс – зупинився за два кроки від тріпл-дабла (30+9+9).