НБА: "Бостон" разгромил "Филадельфию" и стал вторым финалистом на Востоке

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Бостон" – "Филадельфия" – 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26); серия – 4:3

В первой половине встречи команды несколько раз сменяли друг друга в лидерах. Дебют лучше провели хозяева – к середине первой четверти "Селтикс" имели минимальное преимущество. Впрочем, пенсильванцы перехватили инициативу и завершили 12-минутку с +6.

Вторая четверть стала отражением первой. "Севенти Сиксерс" долгое время вели, но не устояли под натиском "Бостона" во второй части отрезка. Как следствие, на большой перерыв "Селтикс" ушли с преимуществом в три пункта (55:52).

Ключевой стала третья четверть. Бостонцы просто смяли "Филадельфию" в эти 12 минут, выдав феноменальный рывок после того, как счет стал равным в начале (33:7). Имея более 20-очковый гандикап, "Бостон" просто не имел права потерять путевку в финал.

На кураже "Селтикс" даже довели собственное преимущество до +30. Однако, в концовке позволили себе немного расслабиться и немного подпустили "Севенти Сиксерс". Однако, и 24 очка дефицита ярко показали, что решающую серию против "Майами" больше заслуживают бостонцы.

Самым результативным в поединке стал лидер "Бостона" Джейсон Тейтум. Он набрал 51 очко, сделал 13 подборов и отдал 5 передач. На паркете универсальный форвард провел почти 42 минуты. Первый матч финальной серии состоится в ночь на четверг.