У НБА анонсували "вторгнення" в Європу: планують нові клуби та розраховують на допомогу шейхів

Вже у 2026 році Національна баскетбольна асоціація може організувати свою філію в Європі. Незабаром комісар організації Адам Сільвер офіційно представить проект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.
Мова йде про лігу з 16-ти команд, причому, як вже існуючих, так і нових франшиз, створених зокрема за участю провідних європейських футбольних клубів.
Серед існуючих колективів запрошення до європейської НБА отримають іспанські "Реал" Мадрид та "Барселона", французький АСВЕЛ (президентом клубу є легендарний ексгравець НБА Тоні Паркер), турецький "Фенербахче" тощо.
Щодо нових локацій, американців цікавлять передусім столиці та великі міста провідних країн континенту – Париж, Лондон, Манчестер, Берлін, Мюнхен. У цих випадках існує ймовірність співпраці з власниками місцевих футбольних клубів.
Наприклад, власником футбольного "Манчестер Сіті" є шейх Мансур бін Зайєд Аль Нахаян, а голова клубу Халдун Аль Мубарак має брата, який керує Департаментом культури і туризму Абу-Дабі. Родина Аль Мубараків неодноразово висловлювала зацікавленість у володінні командою НБА. Проте суверенні фонди наразі можуть володіти не більше ніж 20% будь-якої франшизи НБА.
За словами Сільвера, нова ліга буде тісно співпрацювати з існуючими європейськими баскетбольними організаціями та клубами, щоб забезпечити високий рівень змагань і сприяти розвитку місцевих талантів. Він підкреслив, що ця ініціатива є частиною стратегії НБА щодо популяризації баскетболу в усьому світі та створення можливостей для гравців з різних країн.
Відомо, що Сільвер дуже високої думки про організацію європейського клубного футболу. Натомість вважає, що на континенті є недооцінений комерційний потенціал для баскетболу.
Деталі щодо формату ліги, складу команд та графіку змагань поки що не розголошуються. Проте Сільвер запевнив, що НБА активно працює над розробкою цих аспектів і найближчим часом надасть додаткову інформацію.
Якщо нова ліга буде створена, вона відразу ж стане прямим конкурентом Євроліги, яку зараз вважають другою за рівнем баскетбольною організацією у світі. Раніше НБА намагалася партнерувати з Євролігою, але керівництво останньої відхилило пропозицію, стверджують джерела в обох організаціях.
НБА в своїх планах може заручитися підтримкою Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА). Остання протягом багатьох років конфліктує з Євролігою через різні питання – від календаря міжнародних змагань до управління європейськими лігами.
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