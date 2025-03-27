У НБА анонсували "вторгнення" в Європу: планують нові клуби та розраховують на допомогу шейхів

Мова йде про лігу з 16-ти команд, причому, як вже існуючих, так і нових франшиз, створених зокрема за участю провідних європейських футбольних клубів.

Де базуватимуться клуби нової ліги

Серед існуючих колективів запрошення до європейської НБА отримають іспанські "Реал" Мадрид та "Барселона", французький АСВЕЛ (президентом клубу є легендарний ексгравець НБА Тоні Паркер), турецький "Фенербахче" тощо.

Щодо нових локацій, американців цікавлять передусім столиці та великі міста провідних країн континенту – Париж, Лондон, Манчестер, Берлін, Мюнхен. У цих випадках існує ймовірність співпраці з власниками місцевих футбольних клубів.

Наприклад, власником футбольного "Манчестер Сіті" є шейх Мансур бін Зайєд Аль Нахаян, а голова клубу Халдун Аль Мубарак має брата, який керує Департаментом культури і туризму Абу-Дабі. Родина Аль Мубараків неодноразово висловлювала зацікавленість у володінні командою НБА. Проте суверенні фонди наразі можуть володіти не більше ніж 20% будь-якої франшизи НБА.

Нова стратегія НБА

За словами Сільвера, нова ліга буде тісно співпрацювати з існуючими європейськими баскетбольними організаціями та клубами, щоб забезпечити високий рівень змагань і сприяти розвитку місцевих талантів. Він підкреслив, що ця ініціатива є частиною стратегії НБА щодо популяризації баскетболу в усьому світі та створення можливостей для гравців з різних країн.

Відомо, що Сільвер дуже високої думки про організацію європейського клубного футболу. Натомість вважає, що на континенті є недооцінений комерційний потенціал для баскетболу.

Деталі щодо формату ліги, складу команд та графіку змагань поки що не розголошуються. Проте Сільвер запевнив, що НБА активно працює над розробкою цих аспектів і найближчим часом надасть додаткову інформацію.​

Що буде з Євролігою

Якщо нова ліга буде створена, вона відразу ж стане прямим конкурентом Євроліги, яку зараз вважають другою за рівнем баскетбольною організацією у світі. Раніше НБА намагалася партнерувати з Євролігою, але керівництво останньої відхилило пропозицію, стверджують джерела в обох організаціях.

НБА в своїх планах може заручитися підтримкою Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА). Остання протягом багатьох років конфліктує з Євролігою через різні питання – від календаря міжнародних змагань до управління європейськими лігами.