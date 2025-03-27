За мить до сирени: Леброн зрівнявся з Браянтом, врятувавши "Лейкерс" у фантастичній атаці (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Команда, за яку зокрема виступає й український центровий Олексій Лень, грала на виїзді проти одного з лідерів Східної конференції – "Індіани".

У заключній чверті лідерство в матчі змінювалося п'ять разів: "Лейкерс" тричі втрачали перевагу та за три секунди до фінальної сирени поступалися – 118:119. В останній атаці Дончіч спробував пройти під кільце, але його кидок виявився неточним. М'яч відскочив до Леброна, який за 0,2 секунди до завершення зустрічі влучним кидком приніс своїй команді перемогу – 120:119.

Завдяки цьому гейм-віннеру Джеймс зрівнявся з Кобі Браянтом і Джо Джонсоном за кількістю вирішальних кидків перед сиреною в історії НБА – у всіх по вісім. Лідером за цим показником залишається Майкл Джордан, в активі якого дев'ять подібних моментів.

Після гри американський баскетболіст пояснив, чому спочатку не відреагував емоційно на свій переможний кидок.

"Чесно кажучи, я просто намагався зрозуміти, чи встиг випустити м'яч вчасно. Але коли показали повтор, це мене справді порадувало", – цитує Джеймса ESPN.

Український центровий "Лейкерс" Лень провів матч на лаві запасних. Каліфорнійці змогли перервати серію з трьох поразок поспіль. У таблиці Західної конференції НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" посідає п'яте місце, маючи 44 перемоги в 72 матчах.