В НБА анонсировали "вторжение" в Европу: планируют новые клубы и рассчитывают на помощь шейхов

Речь идет о лиге из 16-ти команд, причем, как уже существующих, так и новых франшиз, созданных в том числе с участием ведущих европейских футбольных клубов.

Где будут базироваться клубы новой лиги

Среди существующих коллективов приглашение в европейскую НБА получат испанские "Реал" Мадрид и "Барселона", французский АСВЕЛ (президентом клуба является легендарный экс-игрок НБА Тони Паркер), турецкий "Фенербахче" и другие.

Что касается новых локаций, американцев интересуют прежде всего столицы и крупные города ведущих стран континента - Париж, Лондон, Манчестер, Берлин, Мюнхен. В этих случаях существует вероятность сотрудничества с владельцами местных футбольных клубов.

Например, владельцем футбольного "Манчестер Сити" является шейх Мансур бин Зайед Аль Нахаян, а глава клуба Халдун Аль Мубарак имеет брата, который руководит Департаментом культуры и туризма Абу-Даби. Семья Аль Мубараков неоднократно выражала заинтересованность во владении командой НБА. Однако суверенные фонды пока могут владеть не более чем 20% любой франшизы НБА.

Новая стратегия НБА

По словам Сильвера, новая лига будет тесно сотрудничать с существующими европейскими баскетбольными организациями и клубами, чтобы обеспечить высокий уровень соревнований и способствовать развитию местных талантов. Он подчеркнул, что эта инициатива является частью стратегии НБА по популяризации баскетбола во всем мире и созданию возможностей для игроков из разных стран.

Известно, что Сильвер очень высокого мнения об организации европейского клубного футбола. В то же время считает, что на континенте есть недооцененный коммерческий потенциал для баскетбола.

Детали относительно формата лиги, состава команд и графика соревнований пока не разглашаются. Однако Сильвер заверил, что НБА активно работает над разработкой этих аспектов и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию.

Что будет с Евролигой

Если новая лига будет создана, она сразу же станет прямым конкурентом Евролиги, которую сейчас считают второй по уровню баскетбольной организацией в мире. Ранее НБА пыталась партнерствовать с Евролигой, но руководство последней отклонило предложение, утверждают источники в обеих организациях.

НБА в своих планах может заручиться поддержкой Международной федерации баскетбола (ФИБА). Последняя на протяжении многих лет конфликтует с Евролигой из-за различных вопросов - от календаря международных соревнований до управления европейскими лигами.