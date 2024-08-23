"Назвав війну - війною". Єрмак розповів про важливі заяви Моді щодо України

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Його країна з початку повномасштабної війни Росії проти України не зайняла жорсткої позиції, натомість вона продовжує стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У ході візиту Моді заявив, що його країна готова зробити "активний внесок" для того, щоб війна між Україною та Росією завершилася.

Як пояснював радник керівника ОП Михайло Подоляк, візит Моді до Києва має велике значення, оскільки Індія може вплинути на Росію. З такими країнами Україні необхідно налагоджувати стосунки.

Всі деталі візиту Моді - у матеріалі РБК-Україна.

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