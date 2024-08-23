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"Назвав війну - війною". Єрмак розповів про важливі заяви Моді щодо України

Фото: Нарендра Моді, прем'єр Індії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Києва назвав війну Росії проти України "війною". Також він підтримав територіальну цілісність української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України в ефірі телемарафону.

"Дуже важливо, що кілька разів на цьому наголосив прем'єр-міністр Моді, назвавши війну війною. Сказав, що для Індії чітка позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету", - зазначив Єрмак, коментуючи зустріч глави індійського уряду з президентом України Володимиром Зеленським.

Також, за словами керівника ОП, Моді запевнив кілька разів, що Індія ніколи не підтримає жодної ініціативи для завершення війни, яка буде пов'язана з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Його країна з початку повномасштабної війни Росії проти України не зайняла жорсткої позиції, натомість вона продовжує стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У ході візиту Моді заявив, що його країна готова зробити "активний внесок" для того, щоб війна між Україною та Росією завершилася.

Як пояснював радник керівника ОП Михайло Подоляк, візит Моді до Києва має велике значення, оскільки Індія може вплинути на Росію. З такими країнами Україні необхідно налагоджувати стосунки.

Всі деталі візиту Моді - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийІндіяАндрій Єрмак