"Назвал войну - войной". Ермак рассказал о важных заявлениях Моди по Украине

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киев с визитом приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его страна с начала полномасштабной войны России против Украины не заняла жесткой позиции, вместо этого она продолжает отношения как с Киевом, так и с Москвой.

В ходе визита Моди заявил, что его страна готова внести "активный вклад" для того, чтобы война между Украиной и Россией завершилась.

Как объяснял советник руководителя ОП Михаил Подоляк, визит Моди в Киев имеет большое значение, поскольку Индия может повлиять на Россию. С такими странами Украине необходимо налаживать отношения.

Все детали визита Моди - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.