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"Назвал войну - войной". Ермак рассказал о важных заявлениях Моди по Украине

Фото: Нарендра Моди, премьер Индии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Киев назвал войну России против Украины "войной". Также он поддержал территориальную целостность украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины в эфире телемарафона.

"Очень важно, что несколько раз на этом акцентировал премьер-министр Моди, назвав войну войной. Сказал, что для Индии четкая позиция относительно поддержки украинской независимости, территориальной целостности и суверенитета", - отметил Ермак, комментируя встречу главы индийского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Также, по словам руководителя ОП, Моди заверил несколько раз, что Индия никогда не поддержит какую-либо инициативу для завершения войны, которая будет связана с неуважением или компромиссами в вопросе территориальной целостности Украины. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киев с визитом приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его страна с начала полномасштабной войны России против Украины не заняла жесткой позиции, вместо этого она продолжает отношения как с Киевом, так и с Москвой.

В ходе визита Моди заявил, что его страна готова внести "активный вклад" для того, чтобы война между Украиной и Россией завершилась.

Как объяснял советник руководителя ОП Михаил Подоляк, визит Моди в Киев имеет большое значение, поскольку Индия может повлиять на Россию. С такими странами Украине необходимо налаживать отношения.

Все детали визита Моди - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийИндияАндрей Ермак