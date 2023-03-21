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Назвав війною. Шойгу забув про пропагандистський термін "спецоперація"

Фото: Сергій Шойгу, голова Міноборони РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що Росія веде війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Чиновника країни-агресора попросили назвати приблизні терміни завершення так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні.

"Будь-яка війна закінчується миром", - відповів глава російського Міноборони.

Варто зауважити, що у Росії заборонено називати війною так звану "СВО" в Україні. За це можуть порушити кримінальні та адміністративні справи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії вимагали порушити кримінальну справу проти глави Кремля Володимира Путіна, оскільки він назвав агресію проти України "війною".

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