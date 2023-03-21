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Назвал войной. Шойгу забыл о пропагандистском термине "спецоперация"

Фото: Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны России Сергей Шойгу признал, что Россия ведет войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Чиновника страны-агрессора попросили назвать примерные сроки завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине.

"Любая война заканчивается миром", - ответил глава российского Минобороны.

Стоит заметить, что в России запрещено называть войной так называемую "СВО" в Украине. За это могут завести уголовные и административные дела.

Напомним, ранее стало известно, что в России требовали возбудить уголовное дело против главы Кремля Владимира Путина, поскольку он назвал агрессию против Украины "войной".

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