Назвал войной. Шойгу забыл о пропагандистском термине "спецоперация"

Министр обороны России Сергей Шойгу признал, что Россия ведет войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Чиновника страны-агрессора попросили назвать примерные сроки завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине.
"Любая война заканчивается миром", - ответил глава российского Минобороны.
Стоит заметить, что в России запрещено называть войной так называемую "СВО" в Украине. За это могут завести уголовные и административные дела.
Напомним, ранее стало известно, что в России требовали возбудить уголовное дело против главы Кремля Владимира Путина, поскольку он назвал агрессию против Украины "войной".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.