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Назвав Путіна "ввічливим у розмовах". Шольц розповів про діалоги з диктатором

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Берлін, Вівторок 21 березня 2023 11:07
Назвав Путіна "ввічливим у розмовах". Шольц розповів про діалоги з диктатором Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що російський диктатор Володимир Путін чемний у телефонних розмовах із ним. Однак між ними є "кричуща відмінність в думках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца в інтерв'ю Rheinische Post.

За словами канцлера, він регулярно розмовляв з Путіним, а їх діалоги тривали по годині-півтори.

"Іноді німецькою, іноді з перекладом. І так, Путін у цих розмовах ввічлива людина. Ми називаємо один одного на ім'я", - сказав Шольц.

При цьому німецький канцлер зауважив, що між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках". Втім солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.

"У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше спільності, ніж це видно зовнішньому світу", - додав Шольц.

Нагадаємо, також в інтерв'ю виданню канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що російська загарбницька війна в Україні не може завершитися швидко. Оскільки з її наслідками доведеться ще довго розбиратися.

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