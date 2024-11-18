Назвав переваги і не тільки. Полковник ЗСУ порівняв західну і радянську артилерію

У ЗСУ назвали переваги західної артилерії. Зараз Україна використовує всі найсучасніші 155мм гармати, які тільки є.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко.

Так, за його словами, першою серед західних систем до ЗСУ дійшла 155мм гаубиця М777А2 британсько-американського виробництва, вона доволі сучасна і пройшла модернізацію, але надходила без бортового комп'ютера та блоків GPS навігації - як звичайна гармата без додаткового обладнання.

"Хоча завдяки своїм технічним характеристикам і наявній номенклатурі боєприпасів ми відразу отримали перевагу в дальності стрільби і в точності", - зазначив військовий.

В чому різниця західної артилерії від радянської

Якщо коротко, за словами полковника, то є така характеристика боєприпасів як розсіювання - це відхилення точок падіння снарядів в однакових умовах.

"В радянських боєприпасах розрахунковий показник - серединне відхилення по дальності - складає 20-25 метрів, але з урахуванням усіх супутніх умов сумарне відхилення точки падіння снаряду від цілі в кращому випадку буде не менше 100 метрів. І це за радянськими мірками було достатньо і перекривалось значною кількістю випущених снарядів по цілі. Але чим більша дальність - тим більші відхилення", - зазначив Мусієнко.

А на боєприпасах західного та американського виробництва, як каже військовий, розрахунковий показник - 10-15 метрів, а сумарне відхилення 50-60 метрів, це про їхню точність, якість виготовлення снарядів, порохових зарядів та про використання точніших систем орієнтування і наведення.

"Це і завдяки відповідній підготовці наших артилеристів, більш точним і далекобійним західним гарматам, наявності БПЛА для розвідки і корегування", - зазначає заступник Командувача.

Зараз, як додає Мусієнко, Україна використовує всі найсучасніші 155мм гармати, які тільки є: причіпні М777А2, самохідні М109А6, німецькі Panzerhaubitze-2000, британські АS-90, польські Krab, швецькі Archer.

"І ці гармати, що є в нас на озброєнні, дають нам перевагу як у точності, так і в дальності за умови забезпечення належною кількістю і відповідною номенклатурою боєприпасів", - констатує військовий.

Модернізація артилерії у росіян

Росіяни теж не стоять на місці, вони модернізують наявні артилерійські системи та створюють нові, намагаючись адаптувати їх до сучасних умов.

"Наразі їхню найсучаснішу 152мм самохідну гаубицю "Мальва", яка почала поступати у війська наприкінці 2023 року, нам уже вдалось виявити і ефективно вразити. Але ж, наголошую, що сучасні артилерійські системи від західних партнерів та США більш технологічні та розвинуті", - каже полковник.

І ЗСУ, за його словами, дуже здивували партнерів швидкістю опанування та ефективністю застосування цього озброєння.