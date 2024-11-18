Назвал преимущества и не только. Полковник ВСУ сравнил западную и советскую артиллерию

В ВСУ назвали преимущества западной артиллерии. Сейчас Украина использует все самые современные 155мм пушки, которые только есть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.

Так, по его словам, первой среди западных систем в ВСУ поступила 155мм гаубица М777А2 британско-американского производства, она довольно современная и прошла модернизацию, но поступала без бортового компьютера и блоков GPS навигации - как обычная пушка без дополнительного оборудования.

"Хотя благодаря своим техническим характеристикам и имеющейся номенклатуре боеприпасов мы сразу получили преимущество в дальности стрельбы и в точности", - отметил военный.

В чем разница западной артиллерии от советской

Если коротко, по словам полковника, то есть такая характеристика боеприпасов как рассеивание - это отклонение точек падения снарядов в одинаковых условиях.

"В советских боеприпасах расчетный показатель - срединное отклонение по дальности - составляет 20-25 метров, но с учетом всех сопутствующих условий суммарное отклонение точки падения снаряда от цели в лучшем случае будет не менее 100 метров. И это по советским меркам было достаточно и перекрывалось значительным количеством выпущенных снарядов по цели. Но чем больше дальность - тем больше отклонение", - отметил Мусиенко.

А на боеприпасах западного и американского производства, как говорит военный, расчетный показатель - 10-15 метров, а суммарное отклонение 50-60 метров, это об их точности, качестве изготовления снарядов, пороховых зарядов и об использовании более точных систем ориентирования и наведения.

"Это и благодаря соответствующей подготовке наших артиллеристов, более точным и дальнобойным западным пушкам, наличию БПЛА для разведки и корректировки", - отмечает заместитель Командующего.

Сейчас, как добавляет Мусиенко, Украина использует все самые современные 155мм пушки, которые только есть: прицепные М777А2, самоходные М109А6, немецкие Panzerhaubitze-2000, британские АЅ-90, польские Krab, шведские Archer.

"И эти пушки, которые есть у нас на вооружении, дают нам преимущество как в точности, так и в дальности при условии обеспечения надлежащим количеством и соответствующей номенклатурой боеприпасов", - констатирует военный.

Модернизация артиллерии у россиян

Россияне тоже не стоят на месте, они модернизируют имеющиеся артиллерийские системы и создают новые, пытаясь адаптировать их к современным условиям.

"Сейчас их современную 152мм самоходную гаубицу "Мальва", которая начала поступать в войска в конце 2023 года, нам уже удалось обнаружить и эффективно поразить. Но, подчеркиваю, что современные артиллерийские системы от западных партнеров и США более технологичны и развиты", - говорит полковник.

И ВСУ, по его словам, очень удивили партнеров скоростью освоения и эффективностью применения этого вооружения.