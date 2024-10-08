Назвав Джекі Чаном. Італійський захисник отримав суворий бан за недолугий жарт у спарингу

25-річний центрбек нарвався на серйозне покарання від функціонерів. Італієць отримав бан на 10 матчів.

Курто гарантовано пропустить половину поєдинків. Ще п'ять матчів покарання – умовні на 2 роки. Окрім того, центрбек пройде обрані ФІФА курси та займатиметься суспільно корисною працею.

Інцидент із расистським підтекстом трапився влітку. Тоді Курто ще в складі "Комо" під час контрольного поєдинку порівняв нападника англійського "Вулверхемптона" Хван Хі Чхана з легендарним китайським актором Джекі Чаном. Одноклубники корейця бурхливо відреагували на слова італійця, зав'язалася штовханина, під час якої півзахисник "Вулвз" Даніель Поденсе навіть вдарив суперника.

За Хвана заступилася Корейська футбольна асоціація. Саме федерація надіслала до ФІФА скаргу на Курто за образу лідера атак середняка АПЛ. Кривдник корейця з того часу встиг змінити "Комо" на скромнішу "Чезену" на правах оренди.