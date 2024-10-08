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Назвал Джеки Чаном. Итальянский защитник получил суровый бан за непутевую шутку в спарринге

Фото: Марко Курто придется обдумать свои слова (cesenafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник итальянской "Чезены" Марко Курто наказан дисквалификацией от Международной федерации футбола (ФИФА) за расизм по отношению к звезде английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

25-летний центрбэк нарвался на серьезное наказание от функционеров. Итальянец получил бан на десять матчей.

Курто гарантированно пропустит половину поединков. Еще пять матчей наказания – условны на 2 года. Кроме того, центрбек пройдет выбранные ФИФА курсы и будет заниматься общественно полезным трудом.

Инцидент с расистским подтекстом произошел летом. Тогда Курто еще в составе "Комо" во время контрольного поединка сравнил нападающего английского "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана с легендарным китайским актером Джеки Чаном. Одноклубники корейца бурно отреагировали на слова итальянца, завязалась толкотня, во время которой полузащитник "Вулвз" Даниэль Поденсе даже ударил соперника.

За Хвана вступилась Корейская футбольная ассоциация. Именно федерация направила в ФИФА жалобу на Курто за оскорбление лидера атак середняка АПЛ. Обидчик корейца с тех пор успел сменить "Комо" на более скромную "Чезену" на правах аренды.

К слову, ранее Довбик оформил очередной гол в составе "Ромы" в чемпионате Италии.

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