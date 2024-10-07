Довбик у складі "Роми" оформив трудовий індивідуальний гол: відео

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився забитими м'ячем у складі столичної "Роми" в 7-му турі чемпіонату Італії проти "Монци".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

27-річний нападник вийшов у старті "вовків" на виїзний матч Серії A. Саме він відкрив рахунок на 61-й хвилині протистояння.

Довбик під час передачі з глибини звільнився від опіки оборонця, прийняв м'яч на вході в штрафний, прибрав двох опонентів і пробив низом. Сфера полетіла в дальній кут воріт поміж ніг оборонця і повз голкіпера "б'янкороссі". Проте, на 70-й хвилині Дані Мота відновив паритет.

Забити вдруге "Ромі" не вдалося. Столичний колектив залишився в середині турнірної таблиці (10 очок). Натомість "Монца" йде в зоні вильоту, набравши 4 пункти.

Артем Довбик у сезоні 2024/25

У літнє трансферне вікно прийшов із іспанської "Жирони". Сума трансферу склала орієнтовно 30,5 млн євро.

Дебютував у Серії A в 1-му турі, зігравши 90 хвилин проти "Кальярі" (0:0). Перший гол оформив у 4-му турі, відкривши рахунок у протистоянні з "Дженоа" (1:1). Також забив "Удінезе" (3:0) та "Атлетіку" з Більбао в Лізі Європи (1:1). Статистика в усіх турнірах – 9 матчів, 4 голи.

Вересневий цикл поєдинків збірної України пропустив через ушкодження. Отримав виклик на жовтневі матчі національної команди проти Грузії та Чехії.