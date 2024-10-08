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Назвав Джекі Чаном. Італійський захисник отримав суворий бан за недолугий жарт у спарингу

Чезена, Вівторок 08 жовтня 2024 12:58
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Назвав Джекі Чаном. Італійський захисник отримав суворий бан за недолугий жарт у спарингу Фото: Марко Курто доведеться обдумати свої слова (cesenafc.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець італійської "Чезени" Марко Курто покараний дискваліфікацією від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за расизм стосовно зірки англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

25-річний центрбек нарвався на серйозне покарання від функціонерів. Італієць отримав бан на 10 матчів.

Курто гарантовано пропустить половину поєдинків. Ще п'ять матчів покарання – умовні на 2 роки. Окрім того, центрбек пройде обрані ФІФА курси та займатиметься суспільно корисною працею.

Інцидент із расистським підтекстом трапився влітку. Тоді Курто ще в складі "Комо" під час контрольного поєдинку порівняв нападника англійського "Вулверхемптона" Хван Хі Чхана з легендарним китайським актором Джекі Чаном. Одноклубники корейця бурхливо відреагували на слова італійця, зав'язалася штовханина, під час якої півзахисник "Вулвз" Даніель Поденсе навіть вдарив суперника.

За Хвана заступилася Корейська футбольна асоціація. Саме федерація надіслала до ФІФА скаргу на Курто за образу лідера атак середняка АПЛ. Кривдник корейця з того часу встиг змінити "Комо" на скромнішу "Чезену" на правах оренди.

До слова, раніше Довбик оформив черговий гол у складі "Роми" в чемпіонаті Італії.

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ФІФА Джеки Чан Чемпіонат Італії
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