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Названо всі заплановані на сьогодні коридори для евакуації: повний перелік

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Київ, Середа 09 березня 2022 09:45
Названо всі заплановані на сьогодні коридори для евакуації: повний перелік Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На чотирнадцятий день війни Росії проти України сторони домовилися відкрити відразу кілька коридорів для евакуації. Українська сторона буде вивозити місцевих жителів з усіх гарячих точок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, вранці ще триває розмова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з керівником Червоного Хреста Пітером Маурером щодо підтвердження коридорів. Військові погоджуються на режим тиші з 09.00 до 21.00.

Гуманітарні коридори відкриваються за такими напрямками:

  • Енергодар - Запоріжжя
  • Суми - Полтава
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Ізюм - Лозова
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель та Ірпінь до Києва (через Стоянку та Білогородку)

Нагадаємо, стало відомо, що Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.

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Ірина Верещук Війна Росії проти України
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