Названы возможные причины отставки Криклия из Мининфраструктуры

В частности, издание отмечает, что причиной отставки Криклия стало системное выстраивание "схем" в ведомстве.

Так, его считают причастным к участию в схемах с сертификацией газобалонного оборудования, а также к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, отозванных мировым гигантом после "дизельгейта".

Также к "схеме" с газобалонным оборудованием, по которой в отношении Криклия даже было открыто уголовное дело Государственным бюро расследований.

Помимо этого, в министерстве некоторое время работал фигурант различных скандалов - Андрей Батищев, которого также называют причастным к откатам с подрядчиков по строительству дорог в 2015-2016 годах.

Однако, один из самых громких отраслевых скандалов за время каденции Криклия - ввоз старых списанных вагонов из России вопреки запрету Кабмина.

По данным журналистов, Криклий мог быть напрямую причастен к разрешению "Укрзализныци" ввезти такие вагоны в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.