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Названы версии взрыва на российском танкере в Азовском море

Автор: Артур Родивилов

Возможными причинами взрыва на российском танкере в Азовском море могли стать нарушение техники безопасности или огневые работы. Также рассматривается версия взрыва паров топлива.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на представителя экстренных служб РФ.

Сам танкер шел пустым. Экипаж нефтяного танкера "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, полностью состоит из граждан России.

По предварительным данным, судно шло в Ростов-на-Дону. Судно получило большие пробоины после взрыва.

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"Повреждения значительные. Размер ущерба будет уточняться, когда подойдут специалисты", - сообщили в Росморречфлоте.

Ранее сообщалось, что на танкере "Генерал Ази Асланов" произошел взрыв. Десять человек были спасены в результате случившегося, еще троих ищут.

В МЧС РФ сообщили, что на борту находился экипаж из 13 человек, из них спасены шестеро, четверо человек находятся на борту, еще трое - за бортом.

В начале сентября у берегов Шри-Ланки загорелся нефтетанкер. Огонь на судне не могли ликвидировать в течение нескольких дней.

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