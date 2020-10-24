Названі версії вибуху на російському танкері в Азовському морі

Імовірними причинами вибуху на російському танкері в Азовському морі могли стати порушення техніки безпеки або вогневі роботи. Також розглядається версія вибуху парів палива.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням на представника екстрених служб РФ.

Сам танкер йшов порожнім. Екіпаж нафтового танкера "Генерал Азі Асланов", на якому стався вибух, повністю складається з громадян Росії.

За попередніми даними, судно йшло в Ростов-на-Дону. Судно отримало великі пробоїни після вибуху.

"Значні пошкодження. Розмір збитків буде уточнюватися, коли підійдуть фахівці", - повідомили в "Росморрічфлоті".

Раніше повідомлялося, що на танкері "Генерал Азі Асланов" стався вибух. Десять осіб були врятовані унаслідок того, що сталося, ще трьох шукають.

В МНС РФ повідомили, що на борту знаходився екіпаж з 13 осіб, з них врятовано шестеро, четверо людей перебувають на борту, ще троє - за бортом.

На початку вересня біля берегів Шрі-Ланки загорівся нафтотанкер. Вогонь на судні не могли ліквідувати протягом декількох днів.