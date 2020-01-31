Названы страны, подписавшие декларацию о несогласии с подтверждением полномочий РФ в ПАСЕ

Несколько стран в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию о несогласии с решением о подтверждении полномочий делегации из России в Ассамблее. Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

Страны требуют исполнения резолюций, которые были приняты в предыдущих годах относительно агрессии РФ и ситуации с правами человека внутри России.

"Украинская делегация в ПАСЕ и наши друзья из стран Балтик+ и представители делегаций Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции подписали декларацию о своем несогласии с решением о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ и требование исполнения резолюций, которые были приняты в предыдущих годах относительно агрессии РФ и ситуации с правами человека внутри России", - написала Ясько

Она также заявила, что подписи под декларацией поставили делегаты от всех четырех крупнейших политических групп ПАСЕ: Европейской народной партии, социалистов, либералов, консерваторов.

"Это означает, что в Европе есть ответственные политики из всех политических лагерей, которые осознают кризис Совета Европы и считают, что "диалог" (на самом деле "прощение") России - это не путь к миру и демократии, а потакание ее агрессивным притязаниям. Мы не сами и будем бороться за Украину и принципы демократии и прав человека в ПАСЕ", - отметила глава украинской делегации.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ПАСЕ проведет встречу делегатов Украины, РФ, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними.

Как писало ранее РБК-Украина, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.