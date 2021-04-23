UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Названы сроки получения 8 тысяч гривен после подачи заявки

Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Минэкономики на запрос РБК-Украина.

Как отмечается в ответе, с 19 апреля ФОПы и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области "красной" зоне, могут подать заявку на получение единовременной материальной помощи из государственного бюджета Украины в размере 8 тысяч гривен. Сделать это можно на портале или в приложении "Дія".

В пресс-службе уточнили, что подать заявление можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области, где ведется деятельность. Если эта область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, можно подать заявление до 18 мая 2021 включительно.

Если правильно заполнены все данные и застрахованное лицо соответствует условиям оказания помощи, "в течение 10 дней выплата поступит на счет, указанный в заявлении на пособие", сообщили в Минэкономики.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 21 апреля заявки подали больше 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бюджетвыплатыКарантин