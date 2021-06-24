Названы сокрушительные последствия для человечества из-за изменения климата

Изменение климата в корне изменит жизнь, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты, говорится в отчете, проект которого есть в распоряжении AFP. Документ, призванный повлиять на важные политические решения, не планируют выпустить до февраля 2022 года.

В отчете есть основные выводы, которые, как пишет AFP, вряд ли будут изменены до его выпуска:

При потеплении на 1,1 градуса по Цельсию климат уже меняется. Длительное потепление даже выше 1,5 градуса по Цельсию может привести к необратимым последствиям. Некоторые организмы не смогут адаптироваться - как, например, коралловые рифы.

- как, например, коралловые рифы. Мир должен признать эту реальность и подготовиться. К 2050 году с большой вероятностью столкнутся с хроническим голодом еще десятки млн людей, а еще 130 млн могут оказаться в крайней бедности в течение десятилетия.

еще десятки млн людей, а еще 130 млн могут оказаться в крайней бедности в течение десятилетия. В 2050 году в прибрежных городах сотни млн людей окажутся под угрозой наводнений и все более частых штормовых нагонов , которые станут еще более опасными из-за повышения уровня моря.

и все более частых , которые станут еще более опасными из-за повышения уровня моря. Еще около 350 млн человек, живущих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия - или 410 млн при 2 градусах Цельсия.

из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия - или 410 млн при 2 градусах Цельсия. Исследования показали, что потепление на 2 градуса Цельсия может подтолкнуть таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктики - при наличии наледи, достаточной для подъема океанов на 13 метров - за точку невозврата.

Восточная Бразилия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, центральный Китай и береговые линии почти везде могут пострадать сразу от нескольких климатических бедствий: засухи, волн тепла, циклонов, лесных пожаров, наводнений.

В ООН сообщили, что можно сделать, чтобы избежать худших сценариев и подготовиться к ударам, которые уже невозможно предотвратить: сохранение и восстановление так называемых экосистем голубого углерода - например, ламинарии и мангровых лесов, которые увеличивают запасы углерода, а также переход на более растительную диету.