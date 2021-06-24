Названы сокрушительные последствия для человечества из-за изменения климата

В Организации Объединенных Наций сообщили о сокрушительных последствиях для человечества из-за изменения климата. Через 30 лет людей может ожидать вымирание видов, более широкое распространение болезней, невыносимая жара, коллапс экосистем, города, которым угрожает повышение уровня моря.
Об этом говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН, сообщает AFP.
Изменение климата в корне изменит жизнь, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты, говорится в отчете, проект которого есть в распоряжении AFP. Документ, призванный повлиять на важные политические решения, не планируют выпустить до февраля 2022 года.
В отчете есть основные выводы, которые, как пишет AFP, вряд ли будут изменены до его выпуска:
Восточная Бразилия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, центральный Китай и береговые линии почти везде могут пострадать сразу от нескольких климатических бедствий: засухи, волн тепла, циклонов, лесных пожаров, наводнений.
В ООН сообщили, что можно сделать, чтобы избежать худших сценариев и подготовиться к ударам, которые уже невозможно предотвратить: сохранение и восстановление так называемых экосистем голубого углерода - например, ламинарии и мангровых лесов, которые увеличивают запасы углерода, а также переход на более растительную диету.
Напомним, ученые подсчитали, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы, сравнимые с вымиранием динозавров.
Отметим, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.