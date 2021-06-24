Названо нищівні наслідки для людства через зміну клімату

Зміна клімату докорінно змінить життя, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети, йдеться у звіті, проект якого є в розпорядженні AFP. Документ, покликаний вплинути на важливі політичні рішення, не планується випустити до лютого 2022 року.

У звіті є основні висновки, які, як пише AFP, навряд чи будуть змінені до його випуску:

За потепління на 1,1 градуса за Цельсієм клімат вже змінюється. Тривале потепління навіть вище 1,5 градуса за Цельсієм може призвести до незворотних наслідків. Деякі організми не зможуть адаптуватися - як, наприклад, коралові рифи.

- як, наприклад, коралові рифи. Світ повинен визнати цю реальність і підготуватися. До 2050 року з великою ймовірністю зіштовхнуться з хронічним голодом ще десятки млн людей, а ще 130 млн можуть опинитися в крайній бідності протягом десятиліття.

ще десятки млн людей, а ще 130 млн можуть опинитися в крайній бідності протягом десятиліття. У 2050 році в прибережних містах сотні млн людей опиняться під загрозою повеней і все більш частих штормових нагонов , які стануть ще більш небезпечними через підвищення рівня моря.

і все більш частих , які стануть ще більш небезпечними через підвищення рівня моря. Ще близько 350 млн людей, що живуть в міських районах, зіткнуться з нестачею води через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія - або 410 млн при 2 градусах Цельсія.

через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія - або 410 млн при 2 градусах Цельсія. Дослідження показали, що потепління на 2 градуси за Цельсієм може підштовхнути танення крижаних щитів на вершині Гренландії і Західної Антарктики - при наявності криги, достатньої для підйому океанів на 13 метрів - за точку неповернення.

Східна Бразилія, Південно-Східна Азія, Середземномор'я, центральний Китай і берегові лінії майже всюди можуть постраждати відразу від декількох кліматичних лих: посухи, хвиль тепла, циклонів, лісових пожеж, повеней.

В ООН повідомили, що можна зробити, щоб уникнути найгірших сценаріїв і підготуватися до ударів, які вже неможливо запобігти: збереження і відновлення так званих екосистем блакитного вуглецю - наприклад, ламінарії і мангрових лісів, які збільшують запаси вуглецю, а також перехід на більш рослинну дієту.