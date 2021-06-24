Названо нищівні наслідки для людства через зміну клімату

В Організації Об'єднаних Націй повідомили про нищівні наслідки для людства через зміну клімату. Через 30 років людей може очікувати вимирання видів, більш широке поширення хвороб, нестерпна спека, колапс екосистем, міста, яким загрожує підвищення рівня моря.
Про це йдеться у звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) при ООН, повідомляє AFP.
Зміна клімату докорінно змінить життя, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети, йдеться у звіті, проект якого є в розпорядженні AFP. Документ, покликаний вплинути на важливі політичні рішення, не планується випустити до лютого 2022 року.
У звіті є основні висновки, які, як пише AFP, навряд чи будуть змінені до його випуску:
Східна Бразилія, Південно-Східна Азія, Середземномор'я, центральний Китай і берегові лінії майже всюди можуть постраждати відразу від декількох кліматичних лих: посухи, хвиль тепла, циклонів, лісових пожеж, повеней.
В ООН повідомили, що можна зробити, щоб уникнути найгірших сценаріїв і підготуватися до ударів, які вже неможливо запобігти: збереження і відновлення так званих екосистем блакитного вуглецю - наприклад, ламінарії і мангрових лісів, які збільшують запаси вуглецю, а також перехід на більш рослинну дієту.
Нагадаємо, вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів.
Зазначимо, Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів.