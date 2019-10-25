Названы самые распространенные вирусы гриппа в этом году

В этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа. Такие данные приводит Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, говорится в материале РБК-Украина "Инфекции межсезонье: как украинцам уберечься от гриппа и ОРВИ".

В частности, будут распространяться такие штаммы гриппа: новый H3N2 - А-Канзас и, возможно, Н1N1 - А-Брисбен, а также два вируса гриппа В, которые принято считать менее опасными и более редкими.

Информацию о том, что в этом году в Украине может наблюдаться четыре штамма гриппа, подтверждают и в Минздраве.

Напомним, в одном из лицеев Киева подтвердили случай заболевания дифтерией. Больной дифтерией киевский школьник контактировал с 45 людьми. Врачи планируют провести их осмотр в пятницу, 25 октября. А по месту учебы инфицированного и проживание организуется дезинфекция.

Кроме того, в Ужгороде впервые за десять лет зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек.

Центр общественного здоровья Украины отметил, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах.