UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы самые нужные профессии во время войны в Украине

Фото: в Украине растет спрос на строителей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Во время войны в Украине самые востребованные профессии - в строительной и коммунальной сферах. Также растет спрос на водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России были трудоустроены порядка 70 тысяч украинцев. Статус безработного на сегодня у 308 тысяч человек, что на 20% меньше чем на май прошлого года.

Также она назвала самые популярные профессии в Украине в условиях войны.

"Я вижу, что уже сейчас растет спрос на профессии в строительной отрасли, на работников коммунальных предприятий (это 100%) и на сегодня довольно высокий спрос на водителей. Я не могу сказать, что такого спроса не было до военного положения, он тоже был, но сегодня мы также видим много вакансий в перерабатывающей промышленности", - отметила Жовтяк.

Она также подчеркнула, что в последний месяц растет число вакансий в сфере торговли. Самая лучшая ситуация с работой в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустят единую базу вакансий, в которой будут представлены предложения Центра занятости и топ-5 сайтов по поиску работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центр занятостиВойна России против Украины