Названы самые нужные профессии во время войны в Украине

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России были трудоустроены порядка 70 тысяч украинцев. Статус безработного на сегодня у 308 тысяч человек, что на 20% меньше чем на май прошлого года.

Также она назвала самые популярные профессии в Украине в условиях войны.

"Я вижу, что уже сейчас растет спрос на профессии в строительной отрасли, на работников коммунальных предприятий (это 100%) и на сегодня довольно высокий спрос на водителей. Я не могу сказать, что такого спроса не было до военного положения, он тоже был, но сегодня мы также видим много вакансий в перерабатывающей промышленности", - отметила Жовтяк.

Она также подчеркнула, что в последний месяц растет число вакансий в сфере торговли. Самая лучшая ситуация с работой в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.