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Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно

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Киев, Четверг 26 мая 2022 14:12
Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно Фото: в Украине появится единая база вакансий (pixabay com)
Автор: Илона Свиридова

В Украине запустят единую базу вакансий. Там будут как вакансии от государственного Центра занятости, так с крупнейших сайтов по поиску работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

Сообщается, что Госслужба занятости при участии Минэкономики договорилась о сотрудничестве с топ-5 сайтов по поиску работы в Украине: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом этого станет создание единой базы с вакансиями.

"Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса - в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По словам замминистра экономики по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры, на единой платформе будет консолидироваться информация о работодателях и соискателях.

"Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности", - отметил он.

Также сообщается, что сайты по поиску работы получат доступ к данным Госслужбы занятости, чтобы размещать у себя информацию о вакансиях.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию, как получить статус безработного через приложение "Дія".

Также через это приложение работодатели могут получить 6500 гривен компенсации за трудоустройство переселенца.

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Министерство экономики
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