RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо найбільш потрібні професії під час війни в Україні

Фото: в Україні зростає попит на будівельників (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Під час війни в Україні найбільш затребувані професії - в будівельній та комунальній сферах. Також зростає попит на водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії були працевлаштовані близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні у 308 тисяч осіб, що на 20% менше ніж на травень минулого року.

Також вона назвала найпопулярніші професії в Україні в умовах війни.

"Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії в будівельної галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні досить високий попит на водій. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він теж був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій в переробній промисловості", - зазначила Жовтяк.

Вона також підкреслила, що в останній місяць зростає кількість вакансій в сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою в Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустять єдину базу вакансій, в якій будуть представлені пропозиції Центру зайнятості та топ-5 сайтів з пошуку роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центр зайнятостіВійна Росії проти України