Названо найбільш потрібні професії під час війни в Україні

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії були працевлаштовані близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні у 308 тисяч осіб, що на 20% менше ніж на травень минулого року.

Також вона назвала найпопулярніші професії в Україні в умовах війни.

"Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії в будівельної галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні досить високий попит на водій. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він теж був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій в переробній промисловості", - зазначила Жовтяк.

Вона також підкреслила, що в останній місяць зростає кількість вакансій в сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою в Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.