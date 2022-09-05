Названы самые "горячие" направления для дальнобойной артиллерии ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

По его словам, дальнобойная артиллерия стала бить примерно в один день на Херсонском и Мелитопольском направлениях.

"Там работа идет ничуть ли не меньше... Две самые горячие точки по работе дальнобойной артиллерии - это Херсонское и Мелитопольское (направления, - ред.). Хотя и Донецкое тоже", - отметил он.