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Названы самые "горячие" направления для дальнобойной артиллерии ВСУ

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Самыми "горячими" направлениями для работы дальнобойной артиллерии Вооруженных сил Украины являются Херсонское, Мелитопольское и Донецкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, дальнобойная артиллерия стала бить примерно в один день на Херсонском и Мелитопольском направлениях.

"Там работа идет ничуть ли не меньше... Две самые горячие точки по работе дальнобойной артиллерии - это Херсонское и Мелитопольское (направления, - ред.). Хотя и Донецкое тоже", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные перешли в контрнаступление на "множественных направлениях", а не только на Херсон. Детали он отказался разглашать.

Отметим, подробнее о ситуации на южном направлении - в материале "Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления".

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