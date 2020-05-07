ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 12:50
Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего инфицированных коронавирусом были зафиксированы в Печерском и Дарницком районах

Опубликована карта Киева с наибольшим количеством инфицированных коронавирусной инфекцией по районам. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Как сообщается, больше всего инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Печерском районе - 361, в Дарницком районе - 285 и в Соломенском районе - 159. А меньше всего случаев было зарегистрировано в Подольском и Святошинском районах - 79 и 99 соответственно.

За минувшие сутки лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +2
  • Шевченковский +2
  • Соломенский +1
  • Днепровский +0
  • Святошинский +2
  • Деснянский +6
  • Подольский +0
  • Голосеевский +3
  • Оболонский +1
  • Дарницкий +7

Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19

Напомним, за минувшие сутки в Киеве было зафиксировано 24 случая заражений коронавирусной инфекцией. Общее число больных COVID-19 в Киеве выросло до 1675 человек.

Ранее городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений относительно смягчения карантина в Киеве. Были открыты 10 рынков, начали работать кафе. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах.

Ослабление карантина в Киеве: в столице начали работать 10 рынков Международный туризм из-за коронакризиса может упасть до 80%, - UNWTO
Новости Украины КиевКоронавирус
News
On Top